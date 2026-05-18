MLB: ¿Cuándo fue la última vez que José Altuve estuvo en la lista de lesionados?

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Malas noticias para José Altuve. El veterano segunda base de los Astros de Houston ha tenido una temporada de altibajos, pero en la que se las ha arreglado para mejorar todavía más sus números de por vida en las Grandes Ligas. Sin embargo, tendrá que ponerle una pausa a su campaña para pasar por la lista de lesionados.

En la noche del domingo 17 de mayo, los Astros de Houston anunciaron que el veterano toletero venezolano sufre una distensión de segundo grado en el oblicuo izquierdo (parte lateral del abdómen), por lo que requerirá pasar un tiempo en la lista de lesionados, para poder recuperarse de manera satisfactoria.

De esta manera, José Altuve volverá a la lista de lesionados por primera vez en un buen tiempo, lo que representa una mala noticia sin duda, pero al mismo tiempo sirve para recordarnos que "Astro Boy" es un toletero que goza de buena salud, y que mayormente está disponible para jugar.

¿Desde cuándo no iba José Altuve a la lista de lesionados?

Si revisamos el historial de José Altuve en las Grandes Ligas, podremos notar que la última vez que el criollo pasó por la lista de lesionados fue hace casi tres años, durante la temporada 2023 del mejor beisbol del mundo.

En aquella oportunidad, los Astros enviaron al camarero venezolano a la lista de lesionados de 10 días el 6 de julio de 2023. Curiosamente, en aquella oportunidad el oriundo de Puerto Cabello sufrió también una lesión en el oblicuo izquierdo, que lo mantuvo fuera por exactamente 20 días, hasta su regreso el 26 de julio.