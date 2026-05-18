MLB: Juan Soto silencia críticas con su poder en Nueva York

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Juan Soto poco a poco está en un gran estado de forma con Mets de Nueva York. La temporada 2026 ha iniciado con números más importantes de su inicio de carrera en Queens. En ese contexto, el dominicano está superando sus números pasados en Grandes Ligas.

Soto exhibe una notable evolución ofensiva respecto a su arranque de la campaña anterior en Mets. Sus registros actuales confirman un incremento sustancial en el promedio de bateo y la producción de cuadrangulares, consolidando su rol como la principal referencia ofensiva.

La disciplina en el plato se mantiene como la principal fortaleza del poderoso bateador zurdo en MLB. Aunque el porcentaje de boletos negociados refleja un ligero ajuste táctico, su capacidad para conectar la bola con contundencia ha permitido elevar considerablemente el promedio de carreras.

Números de Juan Soto en 2025 vs 2026:

2025: 131 PA | 27 H | 3 HR | 21 R | 12 RBI | 2 SB | 16.8 BB% | 15.3 K% | .250 AVG | .339 wOBA | 121 wRC+

2026: 128 PA | 31 H | 6 HR | 15 R | 14 RBI | 3 SB | 14.1 BB% | 15.6 K% | .284 AVG | .383 wOBA | 149 wRC+

Juan Soto: La esperanza de campeonato de Mets de Nueva York

Juan Soto asume la responsabilidad de liderar el resurgimiento ofensivo de Mets de Nueva York en Las Mayores. Su notable evolución estadística con respecto al año anterior inyecta una dosis de optimismo en Queens; consolidándose como la pieza para romper la sequía de títulos.

La sólida producción de cuadrangulares y la notable mejoría en su promedio de bateo validan la millonaria inversión realizada por la directiva de Mets. Su capacidad para responder con consistencia en los momentos de máxima presión dinamiza un orden al bate que aspira a destronar a los favoritos.

El impacto del madero caribeño trasciende las estadísticas individuales, transformando la mentalidad competitiva dentro del vestuario de Liga Nacional. El cuerpo técnico confía plenamente en la disciplina y la madurez del toletero zurdo para guiar a la franquicia hacia una ansiada e histórica clasificación a la Serie Mundial.

Números de Juan Soto con Mets de Nueva York en 2026

Juan Soto está en un gran estado de forma en estos momentos. Mets está despertando de la mano de uno de los peloteros más determinantes de Grandes Ligas, en un año donde necesitan alcanzar instancias importantes en la temporada.

Números de Soto en 2026:

- 31 juegos, 114 turnos, 16 anotadas, 32 hits, 4 dobles, 1 triple, 6 jonrones, 14 impulsadas, 18 boletos, 21 ponches, 4 bases robadas, .281 PRO, .376 OBP, .491 SLG, .867 OPS