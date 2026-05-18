MLB: "La Contraseña" recibe el llamado de Pittsburgh y regresa a las Grandes Ligas

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Buenas noticias para la siempre amplia delegación venezolana en el beisbol de las Grandes Ligas. En la mañana de este lunes 18 de mayo, se conoció que los Piratas de Pittsburgh han decidido llamar al equipo grande a su prospecto número cuatro: el jardinero criollo Jhostynxon García.

"La Contraseña" llegó a los Piratas de Pittsburgh de cara a esta temporada 2026, en un cambio que envió a Johan Oviedo a los Medias Rojas de Boston. Sin embargo, el criollo había lidiado con algunas molestias físicas que mermaron su rendimiento en Triple. Ahora, ya recuperado al 100%, ha llegado el momento de volver a Las Mayores.

Jhostynxon García vuelve a MLB

Y es que, en efecto, los Piratas de Pittsburgh han decidido llamar a Jhostynxon García al equipo grande este lunes 18 de mayo, según reportó el periodista Noah Hiles, para así regresar a la Gran Carpa luego de haber debutado a finales de 2025, cuando todavía vestía el uniforme de los Medias Rojas de Boston.

Luego de pasar por la lista de lesionados, "La Contraseña" tuvo un paso exitoso de rehabilitación en Clase A, y en su primer juego de regreso en Triple A demostró que estaba listo para el volver a Las Mayores, al irse de 5-5 con tres cuadrangulares solitarios.

En su primera pasantía por las Grandes Ligas, Jhostynxon García conectó solo un inatrapable en siete turnos al bate con los Medias Rojas de Boston, gracias a un doblete conectado ante Baltimore el 28 de agosto, en el que precisamente fue su último juego en el "Show". Ahora, con Pittsburgh, el criollo aspira a tener más oportunidades y buscará afianzarse en el mejor beisbol del mundo.