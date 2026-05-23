MLB: Los hermanos Contreras batallan entre sí por este liderato entre venezolanos

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Desde hace ya bastante tiempo, la dupla de hermanos conformada por Willson Contreras y William Contreras da mucho de qué hablar en el beisbol de las Grandes Ligas. Y es que, en efecto, este duo no solo destaca por su parentesco familiar, sino que ambos han demostrado ser bateadores y defensores de primer nivel dentro del mejor beisbol del mundo.

Willson Contreras vive un presente formidable con su nuevo equipo, los Medias Rojas de Boston, franquicia a la que llegó para adueñarse de la primera base y ser el gran productor del lineup. Por su parte, William Contreras también se ha encendido con los Cerveceros de Milwaukee, siendo vital con el madero y detrás del plato.

De hecho, el presente que viven ambos hermanos es tan positivo que, si revisamos las estadísticas, podremos notar que ambos se encuentran en medio de una batalla, junto a Ildemaro Vargas, por ser el venezolano con más carreras impulsadas en la presente zafra.

William vs Willson vs Ildemaro

Antes de la jornada correspondiente al 23 de mayo, Ildemaro Vargas es el venezolano con más carreras impulsadas en lo que va de 2026, con 32. Muy de cerca lo siguen los hermanos Contreras, con Willson en segundo lugar (31) y William en la tercera plaza (30), por lo que hay una lucha tremenda entre estos tres toleteros.

Y realmente no es sorprendente. Willson Contreras ha sido el alma de los Medias Rojas de Boston, siendo junto a Wilyer Abreu los únicos bateadores que han estado a la altura de lo que se espera de una organización de este calibre.

Por su parte, William Contreras ha ido de menos a más, y actualmente su promedio de bateo se encuentra por encima de los .300 puntos. Además, como de costumbre, ha sido uno de los mejores receptores defensivos de Las Mayores, lo que agranda todavía más su figura.