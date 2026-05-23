MLB: Eduard Bazardo con relevo intratable en 2026

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Eduard Bazardo está desarrollando una gran temporada con Marineros de Seattle. En su tercera temporada completa con el equipo está mostrando su mejor versión en relevos de calidad. Con eso en mente, podría estar en el mejor momento de su carrera en Grandes Ligas.

Bazardo en la victoria 2-0 de Marineros contra Reales de Kansas City registró: 1.1 entradas, 0 hits, 0 carreras limpias, 3 ponches. Con esos números el venezolano logró su tercera victoria de la temporada; y la primera del mes de mayo junto a 12 ponches en 10 juegos disputados.

Eduard volvió a demostrar su valía sobre el montículo con una presentación monticular de absoluta autoridad frente a la artillería de Reales. Tras superar un bache de altibajos en sus anteriores salidas, el diestro aragüeño enderezó el rumbo con un relevo impecable para ganar.

Marineros de Seattle: ¿Cuál es su techo en la temporada 2026?

Marineros de Seattle transita por un sendero de profunda incertidumbre en Liga Americana. A pesar de mantenerse en la pelea por liderar una floja división, el récord negativo de 25-27 expone la alarmante falta de consistencia que arrastra al equipo durante este 2026.

Las proyecciones actuales no otorgan argumentos sólidos para considerar que Marineros posea el nivel necesario para pelear el campeonato de Liga Americana. La novena luce predecible y carece de esa chispa competitiva indispensable para plantarle cara durante octubre.

El origen de esta notable debacle descansa directamente sobre el deprimente desempeño ofensivo que exhibe la plantilla en la caja de bateo. La producción no es ni la sombra del año pasado, hundiéndose en promedio colectivo y frenando cualquier intento de reacción en el año.

Números de Eduard Bazardo con Marineros en 2026

Eduard Bazardo está desarrollando una gran campaña, aún necesita mejorar en ciertos aspectos. Sin embargo, se ha convertido en el mejor relevista de Marineros de Seattle. Aunque también es uno de los mejores de Liga Americana para mantener las ventajas o achicar las mismas.

Números de Bazardo en 2026:

- 25 juegos, 3-2, 2.31 ERA, 23.1 entradas, 22 hits, 6 carreras limpias, 2 jonrones, 9 boletos, 22 ponches, 1.33 WHIP