Eduard Bazardo deja en pañales a José Altuve y sus Astros con dominante presentación

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Eduard Bazardo volvió a mostrar su dominio desde el morrito con una salida de alto nivel. En su labor durante la octava entrada, el relevista venezolano retiró los tres outs por la vía del ponche, imponiendo su repertorio ante cada bateador que enfrentó, aunque concedió un boleto en el episodio. Su actuación fue clave para mantener la ventaja de su equipo en un momento de alta presión.

Gracias a esta presentación, el derecho sumó su séptimo hold de la temporada 2026, consolidándose como una pieza confiable dentro del bullpen. Además, dejó su efectividad en 2.29 y un WHIP de 1.22, números que reflejan la consistencia y el impacto que ha tenido durante la campaña.