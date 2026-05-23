MLB: Aaron Judge rompe el silencio tras su mal momento en mayo

Aaron Judge no es solo el capitán de Yankees de Nueva York. Es un pelotero élite que puede cargar totalmente con la ofensiva del equipo. Si el pelotero no está en su mejor estado de forma, el lineup lo siente y es lo que ha pasado en mayo. Sin embargo, el pelotero se mantiene confiado.
Judge resaltó lo que ha estado haciendo mal: "No estoy haciendo lo suficiente en el plato. Creo que se trata de asegurarnos de que estemos dándole swing los lanzamientos indicados". De esta manera reconoce que no está tomando buenos turnos junto a sus compañeros en mayo.
Por otra parte, también reconoció: "Cada vez que te enfrentas a un equipo en racha, va a ser difícil. Especialmente un equipo como ése, que hizo su trabajo en Tampa cuando los vimos por última vez. Sólo tenemos que ajustar un par de cosas aquí con nosotros y estaremos bien".
Para finalizar Aaron señaló: "La ofensiva no está muy lejos. Si consigues un par de hits oportunos, un par de bases por bolas cuando las necesitas, suceden cosas buenas. Sólo tienes que volver a crear algo de tráfico". Pese a su mal momento, se mantiene tranquila para despertar.
Aaron Judge y su mal momento en mayo del 2026
Aaron Judge no pasa por un buen estado de forma durante el mes de mayo. El poderoso bateador exhibe un discreto promedio de .234 con apenas 18 imparables en 77 turnos consumados, una frialdad que mantiene congelada a la parte alta de la alineación de Yankees de Nueva York.
La crisis de Judge se ha agudizado de forma alarmante durante la última semana de acción en Grandes Ligas. El toletero acumula una preocupante racha de 4 compromisos consecutivos sin conectar un hit; logrando apenas un indiscutible en sus últimos 6 encuentros.
A pesar de acumular treinta ponches y evidenciar fallas ante los lanzamientos en recta, el jardinero central intenta amortiguar el bache negociando diecisiete boletos para mantener un OBP de .372. No obstante, sus apenas 10 impulsadas en mayo confirman que necesita mejorar.
Números de Aaron Judge con Yankees en 2026
Aaron Judge no pasa por su mejor forma, pero es una simple racha negativa. El capitán de Yankees de Nueva York cuando logre afianzar su juego nuevamente, empezará a repartir batazos largos para lograr los resultados que todos y que él mismo está acostumbrado en el año.
Números de Judge en 2026:
- 52 juegos, 188 turnos, 40 anotadas, 46 hits, 8 dobles, 16 jonrones, 30 impulsadas, 38 boletos, 5 bases robadas, .245 PRO, .377 OBP, .543 SLG, .920 OPS