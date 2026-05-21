MLB: ¿Aaron Judge preocupa a los Yankees con estos números ofensivos?

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Los Yankees de Nueva York comienzan a mirar con atención el rendimiento ofensivo de Aaron Judge. El capitán atraviesa uno de sus tramos más discretos de la temporada y sus números recientes han generado debate entre aficionados y analistas, tomando en cuenta lo que representa su figura en las Grandes Ligas.

Acostumbrado a cargar con gran parte de la ofensiva del conjunto neoyorquino, el poderoso jardinero no ha logrado imponer su habitual producción en los últimos compromisos. Aunque sigue siendo una de las figuras más temidas de la Gran Carpa, la baja efectividad con el bate empieza a despertar preocupación.

Aaron Judge - MLB

Durante sus últimos 10 partidos disputados, Aaron Judge registra promedio de bateo de .216, apenas un cuadrangular, una carrera remolcada, ocho imparables y un OPS de .667. Son estadísticas poco comunes para un jugador que normalmente domina desde el plato y marca diferencias en cada serie.

El bajón ofensivo del “Juez” coincide además con un calendario exigente para Nueva York, donde cada victoria comienza a tener peso importante en la lucha por mantenerse en los primeros puestos de la Liga Americana.

A pesar de esto, el pelotero de 34 años ha demostrado en múltiples ocasiones que puede salir rápidamente de pequeñas rachas negativas y volver a convertirse en uno de los bateadores más explosivos de este deporte.

Finalmente, la temporada todavía tiene mucho camino por recorrer y pocos dudan de que Aaron Judge volverá a encontrar su mejor versión. Por lo tanto, no cabe duda de que es cuestión de tiempo para que comience a mostrar su jerarquía y se mantenga como el gran candidato para ganar el MVP en el joven circuito.