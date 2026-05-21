100 jonrones en la mira: Orlando Arcia buscará superar a estas figuras venezolanas en la MLB

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100 es la primera gran cifra redonda que todo pelotero trata de alcanzar cuando debuta en Grandes Ligas. En el caso de Orlando Arcia ya ha dejado atrás ese número en varios renglones, pero todavía le queda uno pendiente y es de los más importantes: el de jonrones.

Arcia y el club de los 100

Para esta búsqueda solo nos enfocaremos en el listado de peloteros venezolanos que han jugado en la MLB. Hasta la fecha, el oriundo de Anaco se posiciona en la casilla 42 con 90 cuadrangulares, por lo que es posible que escale otros cuatro lugares una vez llegue a la centena.

Ciertamente, su presente no es del todo alentador, ya que hasta hace pocos días recibió el llamado de los Mellizos de Minnesota para debutar en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Sin embargo, la zafra todavía es muy joven y 10 vuelacercas podría conectarlos de aquí a septiembre, siempre y cuando cuente con regularidad.

Ahora bien, si imaginamos un escenario en el que Orlando Arcia ya sumó su jonrón 100 de por vida, entonces en el camino habría dejado a grandes peloteros como José Celestino López (92), Luis Salazar (94), Robinson Chirinos (95) y Franklin Gutiérrez (97).

Pero eso no quedaría allí. Aun más resaltante son los primeros nombres venezolanos que forman parte de este club de los 100, comenzando por Martín Prado (100), David Concepción (101) y Elvis Andrus (102), quienes en teoría serían los primeros objetivos de El Niño cuando conquiste su cifra redonda.

Por lo pronto tocará esperar que el manager Derek Shelton le siga brindando oportunidades a Arcia, y que este responda como debe ser con el madero, para saber si en este 2026 logrará firmar la hazaña de los 100 jonrones en Grandes Ligas.