MLB: Edgardo Henriquez respalda a Shohei Ohtani y lidera bullpen de los Dodgers

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El relevista venezolano Edgardo Henríquez tuvo una destacada presentación en la victoria de Los Angeles Dodgers por 4-0 sobre los San Diego Padres, en la jornada de este miércoles 20 de mayo desde el Petco Park, extendiendo su notable actuación en la actual temporada de las Grandes Ligas.

El derecho de 23 años ingresó en la sexta entrada para proteger la ventaja de Los Ángeles y respondió con una actuación impecable desde el morrito. El pelotero venezolano retiró en orden a los tres bateadores que enfrentó, trabajando una entrada perfecta en la que no permitió hits ni carreras, tampoco concedió boletos y sumó un ponche.

Además, necesitó apenas 11 lanzamientos, de los cuales nueve fueron strikes, mostrando un excelente dominio y control. Gracias a esa sólida labor consiguió su segundo hold de la temporada y ayudó a mantener intacta la blanqueada combinada del bullpen angelino.

Edgardo Henriquez se consolida en el bullpen de los Dodgers

La actuación del venezolano sigue confirmando el enorme potencial que posee como relevista de impacto para los Dodgers. Su poderosa velocidad y buen comando complementaron una noche brillante del japonés Shohei Ohtani, quien fue protagonista tanto desde el montículo como con el bate. Mientras tanto, el relevo de Los Ángeles terminó el trabajo sin sobresaltos ante una ofensiva de San Diego que apenas pudo conectar cinco imparables en todo el encuentro.

Gracias a su reciente presentación en la vigente campaña de Las Mayores, el diestro colecciona dos triunfos, 18 abanicados, WHIP de 1.03 y una efectividad de 3.26 en 19.1 innings lanzados, siendo parte para que los angelinos se mantengan en lo más alto de la División Oeste de la Liga Nacional.