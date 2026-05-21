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MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Meridiano

Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 12:56 am

Se repitieron la mayoría de los ganadores de la jornada de ayer

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Una nueva e interesante jornada de las Grandes Ligas se efectuó este miércoles, 20 de mayo y luego de los recientes resultados repasaremos cómo quedaron las posiciones en los dos circuitos.

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Cabe destacar que hubo pocos movimientos, debido a que se repitieron la mayoría de los ganadores de la jornada anterior porque continuaron las series.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (33-15)
  2. Yankees de Nueva York (30-20)
  3. Azulejos de Toronto (22-27)
  4. Medias Rojas de Boston (22-27).
  5. Orioles de Baltimore (21-29).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (29-22)
  2. Medias Blancas de Chicago (25-24)
  3. Mellizos de Minnesota (23-27)
  4. Tigres de Detroit (20-30)
  5. Reales de Kansas City (20-30).

División Oeste:

  1. Atléticos de Oakland (25-24)
  2. Marineros de Seattle (24-27)
  3. Rangers de Texas (24-25)
  4. Astros de Houston (20-31)
  5. Angelinos de Anaheim (17-33).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (34-16)
  2. Phillies de Philadelphia (25-25)
  3. Nacionales de Washington (25-25)
  4. Marlins de Miami (22-28)
  5. Mets de Nueva York (21-28).

División Central:

  1. Cerveceros de Milwaukee (29-18)
  2. Cachorros de Chicago (29-21)
  3. Cardenales de San Luis (28-20)
  4. Rojos de Cincinnati (26-24).
  5. Piratas de Pittsburgh (25-24)

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (31-19)
  2. Padres de San Diego (29-20)
  3. Cascabeles de Arizona (25-23)
  4. Gigantes de San Francisco (20-30)
  5. Rockies de Colorado (19-31).

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