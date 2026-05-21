MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Una nueva e interesante jornada de las Grandes Ligas se efectuó este miércoles, 20 de mayo y luego de los recientes resultados repasaremos cómo quedaron las posiciones en los dos circuitos.

Cabe destacar que hubo pocos movimientos, debido a que se repitieron la mayoría de los ganadores de la jornada anterior porque continuaron las series.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (33-15) Yankees de Nueva York (30-20) Azulejos de Toronto (22-27) Medias Rojas de Boston (22-27). Orioles de Baltimore (21-29).

División Central:

Guardianes de Cleveland (29-22) Medias Blancas de Chicago (25-24) Mellizos de Minnesota (23-27) Tigres de Detroit (20-30) Reales de Kansas City (20-30).

División Oeste:

Atléticos de Oakland (25-24) Marineros de Seattle (24-27) Rangers de Texas (24-25) Astros de Houston (20-31) Angelinos de Anaheim (17-33).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (34-16) Phillies de Philadelphia (25-25) Nacionales de Washington (25-25) Marlins de Miami (22-28) Mets de Nueva York (21-28).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (29-18) Cachorros de Chicago (29-21) Cardenales de San Luis (28-20) Rojos de Cincinnati (26-24). Piratas de Pittsburgh (25-24)

División Oeste: