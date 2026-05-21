MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Una nueva e interesante jornada de las Grandes Ligas se efectuó este miércoles, 20 de mayo y luego de los recientes resultados repasaremos cómo quedaron las posiciones en los dos circuitos.
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Cabe destacar que hubo pocos movimientos, debido a que se repitieron la mayoría de los ganadores de la jornada anterior porque continuaron las series.
Posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Rays de Tampa Bay (33-15)
- Yankees de Nueva York (30-20)
- Azulejos de Toronto (22-27)
- Medias Rojas de Boston (22-27).
- Orioles de Baltimore (21-29).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (29-22)
- Medias Blancas de Chicago (25-24)
- Mellizos de Minnesota (23-27)
- Tigres de Detroit (20-30)
- Reales de Kansas City (20-30).
División Oeste:
- Atléticos de Oakland (25-24)
- Marineros de Seattle (24-27)
- Rangers de Texas (24-25)
- Astros de Houston (20-31)
- Angelinos de Anaheim (17-33).
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (34-16)
- Phillies de Philadelphia (25-25)
- Nacionales de Washington (25-25)
- Marlins de Miami (22-28)
- Mets de Nueva York (21-28).
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (29-18)
- Cachorros de Chicago (29-21)
- Cardenales de San Luis (28-20)
- Rojos de Cincinnati (26-24).
- Piratas de Pittsburgh (25-24)
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (31-19)
- Padres de San Diego (29-20)
- Cascabeles de Arizona (25-23)
- Gigantes de San Francisco (20-30)
- Rockies de Colorado (19-31).
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