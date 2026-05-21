MLB: Vea los resultados en la jornada de este miércoles, 20 de abril

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Durante este "ombligo" de semana se efectuó una cartelera full de las Grandes Ligas y por lo tanto, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

Aunque su equipo perdió, esta fue una jornada inolvidable para Salvador Pérez, quien se voló la barda e igualó al mítico Iván Rodríguez en la cima del ranking de receptores latinos con más vuelacercas en la historia de la MLB con 311 bambinazos.

Resultados de la MLB:

- Rojos de Cincinnati 9-4 Phillies de Philadelphia

- Orioles de Baltimore 3-5 Rays de Tampa Bay

- Astros de Houston 1-4 Mellizos de Minnesota

- Rangers de Texas 5-4 Rockies de Colorado

- Gigantes de San Francisco 3-6 Cascabeles de Arizona

- Medias Blancas de Chicago 4-5 Marineros de Seattle

- Bravos de Atlanta 9-1 Marlins de Miami

- Guardianes de Cleveland 3-2 Tigres de Detroit

- Mets de Nueva York 4-8 Nacionales de Washington

- Azulejos de Toronto 2-1 Yankees de Nueva York

- Medias Rojas de Boston 4-3 Reales de Kansas City

- Cerveceros de Milwaukee 5-0 Cachorros de Chicago

- Piratas de Pittsburgh 7-0 Cardenales de San Luis

- Dodgers de Los Angeles 4-0 Padres de San Diego

- Atléticos de Oakland 6-5 Angelinos de Anaheim.