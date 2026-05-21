Golpe duro para Toronto: José Berríos se somete a una cirugía Tommy John

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Los Toronto Blue Jays han recibido una noticia desalentadora para su rotación: el lanzador derecho José Berríos se ha sometido con éxito a una cirugía Tommy John. La información fue confirmada este miércoles por el mánager del equipo, John Schneider.

Esta intervención, necesaria tras detectarse una fractura por estrés en el ligamento del codo derecho, apartará al serpentinero de los diamantes por un periodo estimado de entre 12 y 18 meses.

El diagnóstico original se dio a conocer a mediados de marzo; sin embargo, Berríos intentó continuar compitiendo, participando en varias aperturas dentro de las ligas menores con la esperanza de superar la molestia. Lamentablemente, el esfuerzo físico no dio los resultados esperados.

"Es una lástima para él y para nosotros", lamentó Schneider. "Sabemos que se entregará al máximo en su rehabilitación, pero la realidad es que el tiempo de recuperación es una preocupación real".

El rendimiento y las señales de alerta

Durante su breve participación en ligas menores esta temporada, las dificultades físicas de Berríos fueron evidentes. En cuatro apariciones, que sumaron un total de 14 entradas y un tercio, el lanzador registró una efectividad de 10.67 y un WHIP de 1.81, logrando únicamente 11 ponches.

Además, se observó una notable disminución en la velocidad de su recta, uno de sus lanzamientos característicos.

Impacto contractual y legado de resistencia

La baja de Berríos representa un desafío tanto deportivo como financiero para la organización. El veterano, con una trayectoria de diez años en las Grandes Ligas, mantiene un contrato vigente por tres temporadas más. El compromiso salarial incluye 19 millones de dólares para este año, elevándose a 24.7 millones de dólares tanto para 2027 como para 2028.

Hasta antes de este infortunio, Berríos se había ganado la reputación de ser uno de los lanzadores más resistentes y fiables del béisbol. Desde su llegada a Toronto tras un intercambio con los Minnesota Twins en 2021, se convirtió en una pieza fundamental del cuerpo de pitcheo, acumulando más de 790 entradas lanzadas en 138 aperturas. Su ausencia dejará un vacío importante en la rotación de los Blue Jays mientras el equipo evalúa sus opciones para cubrir la rotación en el futuro cercano.