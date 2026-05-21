MLB: Juan Soto firmó jornada de dos cuadrangulares

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El dominicano Juan Soto ha recuperado la versión más dominante de su swing. El patrullero de los Mets de Nueva York conectó dos cuadrangulares este miércoles ante su antiguo equipo, los Nacionales de Washington, para guiar la ofensiva de su novena y alcanzar un hito histórico.

Tras un inicio de campaña condicionado por una estancia en la lista de lesionados, el pelotero ha disipado cualquier duda sobre su estado físico. Con esta actuación, Soto acumula cinco vuelacercas en sus últimos siete compromisos, elevando sus registros globales de la temporada a nueve jonrones, un promedio de bateo de .299 y un OPS de .951.

Una racha encendida en la caja de bateo

El resurgimiento de la potencia de Soto se hizo evidente desde el primer tercio del encuentro. Luego de quedarse cerca de superar la barda en su primer turno de la tarde, el dominicano descifró los envíos rivales en la parte alta de la tercera entrada. El impacto proyectó la pelota directo contra la tribuna del jardín derecho, un batazo solitario que significó su octavo cuadrangular del año y colocó el marcador 4-2 en ese momento.

La producción del bateador no se detuvo ahí. En el octavo episodio, Soto volvió a castigar al pitcheo de Washington con un cuadrangular de dos carreras por la misma banda derecha, recortando la diferencia en la pizarra a 6-4. Al finalizar el encuentro, culminó con dos imparables en cuatro turnos oficiales, tres carreras impulsadas y dos anotadas.

Los números detrás del dominio de Juan Soto

La consistencia del pelotero en los últimos siete compromisos de la temporada regular se refleja en una línea ofensiva implacable, acumulando un total de 12 imparables, cinco cuadrangulares, nueve carreras impulsadas, 10 carreras anotadas, un promedio de bateo de .429 y un porcentaje de embasado de .525.

Cerca del olimpo de las leyendas antes de los 28 años

El segundo vuelacercas de la jornada representó el juego número 29 de múltiples cuadrangulares en la trayectoria profesional de Soto. Esta cifra lo posiciona de inmediato en una de las listas más exclusivas en la historia de las Grandes Ligas para jugadores menores de 28 años, igualando la marca de Ken Griffey Jr.

Según Sarah Langs, este es el listado en el que se unió el dominicano: