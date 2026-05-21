MLB: Ofensiva de los Yankees lidera esta estadística

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Los Yankees de Nueva York han encontrado en el poder de sus bates la fórmula para dominar el inicio de la temporada de las Grandes Ligas. Tras disputar sus primeros 50 compromisos del calendario, la organización neoyorquina se consolidó como el equipo más jonronero de todo el beisbol, registrando un total de 73 cuadrangulares.

Un promedio demoledor en el arranque de la temporada

El rendimiento colectivo del equipo dirigido por Aaron Boone muestra una regularidad notable en la generación de carreras por la vía del largo metraje. Con 73 vuelacercas en 50 encuentros, los Yankees promedian 1.46 jonrones por juego. Mantener esta tendencia durante el calendario completo de 162 juegos llevaría al conjunto del Bronx a superar la barrera de los 230 cuadrangulares al finalizar la campaña regular.

Este despliegue de fuerza ha sido el motor principal de la ofensiva, permitiendo al equipo resolver encuentros cerrados y presionar constantemente a los cuerpos de lanzadores rivales, especialmente en los encuentros disputados en el Yankee Stadium, cuyas dimensiones favorecen históricamente a los bateadores de poder.

Aaron Judge y Ben Rice comandan a los bombarderos con 16 cuadrangulares cada uno. Marcando la pauta para el equipo neoyorquino.

A pesar de su dominio, lo siguen muy de cerca los Bravos de Atlanta con 69 bambinazos, y más atrás los Medias Blancas de Chicago con 68.