MLB: ¡Orgullo nacional! Salvador Pérez iguala a Iván Rodríguez en la cima de los receptores latinos más poderosos

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Salvador Pérez se abre cada vez un mayor camino para ir directo al Salón de la Fama y en la reciente jornada acaba de igualar al legendario receptor Iván Rodríguez, colocándose a un solo cuadrangular de ser el catcher latino con más bambinazos en la historia de Las Mayores.

En la jornada de este miércoles, los Reales de Kansas City buscan salir de la mala racha y, gracias al poder de "Salvy", se fueron arriba en la primera entrada, aunque los Medias Rojas de Boston voltearon parcialmente las acciones y ahora ganan 2 carreras por 1.

Salvador Pérez demuestra su poder ante Boston

El veterano receptor vino a consumir su primer turno con las bases vacías y un par de outs ante el siniestro Connerly Early, quien intentó pasarlo con la recta, pero no pudo.

En cuenta favorable, Salvador sacó rápidamente sus manos ante un lanzamiento alto y pegado, el cual pudo conectar de línea hacia el jardín izquierdo y gracias a su fuerza pudo superar la barda.

Salvador Pérez se pone a un jonrón de un hito entre los receptores latinos

Este batazo de cuatro esquinas fue el octavo del presente torneo para el careta carabobeño y, a su vez, el número 311 de su grandiosa trayectoria, con el que igualó a Iván Rodríguez (311) en el top de los caretas latinoamericanos con más cuadrangulares de por vida en el mejor beisbol del mundo.

Salvador Pérez es sinónimo de poder, constancia, disciplina y gloria en las Grandes Ligas; significando un gran orgullo para todos los venezolanos.