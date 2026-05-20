MLB: Willson Contreras busca el millar de imparables ante Kansas City

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La temporada 2026 está significando importante para varios venezolanos que buscan conseguir cifras redondas en su carrera y otro de los que está bastante cerca de llegar al millar de imparables es el derecho Willson Contreras.

El mayor de los hermanos Contreras está viviendo su primera temporada con los Medias Rojas de Boston y hasta el momento, ha justificado su firma con muy buenos batazos en el Fenway Park y fuera de ese parque.

¿Cuántos hits le faltan a Willson Contreras para los 1000?

Hasta la jornada de ayer, el primera base y bateador designado acumulaba 996 incogibles, lo que quiere decir que necesita solamente cuatro más para alcanzar los 1000 hits de por vida en Las Mayores.

Willson, buscará conseguir esos cuatro inatrapables en el choque de esta noche ante los Reales de Kansas City, aunque debiera tener una jornada casi perfecta, el cual iniciará a las 7:40 p.m. (hora venezolana). El derecho también está cerca de las 550 carreras anotadas (547) y los 450 boletos (439).

Estos son los números de Willson Contreras en la campaña 2026:

En lo que ha sido el trayecto de su primera zafra en Boston, Contreras suma 10 bambinazos, siendo el único venezolano con el doble dígito en ese departamento.

Aunado a eso, ha remolcado 30 rayitas, ha anotado 21 y suma 42 imparables en 46 juegos. El promedio del venezolano es de .258 y su OPS de .840. Números que lo tienen entre los bates más productivos de Boston en esta campaña.