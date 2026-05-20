La Liga Mayor aumenta su jerarquía con sus peloteros ex grandesligas

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Nelson Contreras S. I: @nelsoncon2020

Los exgrandeligas venezolanos Rougned Odor, Renato Núñez, Mayckol Guaipe, Alcides Escobar, entre otros, son algunas de las figuras que le otorgan brillo a la Liga Mayor de Beisbol Profesional en la campaña 2026, certamen que es transmitido en señal abierta por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.

La LMBP tiene un calendario de 70 encuentros para los equipos: Caciques del Distrito, Lideres de Miranda, Centauros y Delfines de La Guaira, Marineros de Carabobo, Samanes de Aragua y Guerreros de Lara, conjuntos que cuentan además con importados, en su gran mayoría de República Dominicana.

Las estrellas de la zafra

El zuliano Rougned Odor (Delfines de La Guaira) se ha convertido en uno de los peloteros más efectivos con el madero. El toletero ha demostrado que su etiqueta de grandeliga sigue vigente gracias a su fuerza característica en momentos clave.

Renato Núñez (Caciques de Distrito) se erige como el pilar ofensivo del club indígena. Con su efectivo bate ha comandado victorias cruciales para mantener a Caciques batallando en los primeros puestos de la tabla.

Alexander Palma (Delfines de La Guaira) ha tenido jornadas de tremenda explosión con el bate, incluyendo juegos multijonrón, tal y como lo evidenció en fecha reciente cuando destapó un par de vuelacercas que dieron la victoria a su club.

Luis Sardiñas (Senadores de Caracas) llegó vía draft al club caraquista tras ser uno de los bateadores más sólidos en el circuito invernal. Ahora, en la LMBP, es letal con corredores en posición de anotar.

Desde el Montículo

El trabajo de los lanzadores abridores ha sido superado abiertamente por los toleteros, sin embargo, varios serpentineros han mostrado consistencia en la lomita y entre ellos están Luis Martínez (Marineros de Carabobo), el exgrandeliga Mayckol Guaipe (Senadores de Caracas) quien ratifica su prestigio personal con una labor destacada en la Liga y Felipe Rivero (Marineros de Carabobo) un estelar cerrador y por ende pieza clave para asegurar las ventajas de su equipo al final de los juegos.