MLB: ¿Lo hará posible? El récord imposible que tiene en la mira Aaron Judge en 2026

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Aaron Judge tiene un bache de ocho juegos consecutivos sin conectar jonrones en la presente temporada de las Grandes Ligas. Aun así, se encuentra en el segundo lugar entre los máximos jonroneros en la Liga Americana, a solo uno de igualar a Munetaka Murakami (Chicago White Sox).

Además, está a cuatro bambinazos de Kyle Schwarber, quien encabeza todas Las Mayores. El capitán de los Yankees también figura entre los mejores bateadores del béisbol con un OPS+ de 173, tercero en MLB, y ocupa el segundo lugar en la métrica de Valor de Carreras de Bateo de Statcast.

Aunque el dominio ofensivo de Judge ya parece algo habitual, sus números siguen impresionando incluso para estándares históricos. Desde aquella explosiva campaña de 52 jonrones y el premio al Novato del Año en 2017, el jardinero ha mantenido una consistencia pocas veces vista. Hoy, muchos ya lo consideran el mejor bateador derecho que han visto las Grandes Ligas, gracias a una combinación de poder, disciplina y producción ofensiva que ha marcado una era.

¿Podrá Aaron Judge alcanzar los 50 jonrones por quinta vez?

Lo más impactante es que Judge mantiene un ritmo proyectado para conectar 54 cuadrangulares esta temporada. Alcanzar las 50 vuelacercas en una campaña es una hazaña extremadamente rara: apenas ha ocurrido 54 veces en toda la historia de MLB y solamente 34 jugadores lo han conseguido. Leyendas como Hank Aaron nunca alcanzaron esa cifra, mientras que Barry Bonds solo lo logró una vez en su carrera.

Actualmente, Judge ya posee cuatro temporadas de 50 o más jonrones, empatado con Babe Ruth, Sammy Sosa y Mark McGwire entre los jugadores con más campañas de este tipo. Sin embargo, el toletero de los Yankees podría romper ese empate muy pronto y quedarse en solitario en un club reservado para los bateadores más temidos de todos los tiempos.