MLB: Mira cómo quedó la tabla de posiciones tras los recientes resultados

Suscríbete a nuestros canales

Durante este martes, 19 de mayo, se vivió una vibrante jornada de las Grandes Ligas, la cual contó con desafíos muy reñidos y por lo tanto, te mostraremos cómo quedó la tabla de posiciones en ambos circuitos.

Tras los duelos del martes hubo movimiento en el liderato, tanto en la cima de la división Central de la Liga Nacional como en el Oeste.

Así están las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (32-15) Yankees de Nueva York (30-19) Azulejos de Toronto (21-27) Medias Rojas de Boston (21-27). Orioles de Baltimore (21-28).

División Central:

Guardianes de Cleveland (28-22) Medias Blancas de Chicago (25-23) Mellizos de Minnesota (22-27) Tigres de Detroit (20-29) Reales de Kansas City (20-29).

División Oeste:

Atléticos de Oakland (24-24) Marineros de Seattle (23-27) Rangers de Texas (23-25) Astros de Houston (20-30) Angelinos de Anaheim (17-32).

Mira la tabla de posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (33-16) Phillies de Philadelphia (25-24) Nacionales de Washington (24-25) Marlins de Miami (22-27) Mets de Nueva York (21-27).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (28-18) Cachorros de Chicago (29-20) Cardenales de San Luis (28-19) Rojos de Cincinnati (25-24). Piratas de Pittsburgh (24-24)

División Oeste: