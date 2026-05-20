MLB: ¡Insólito! Vea el grand slam dentro del campo de James Wood

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Una de las cosas menos comunes en cualquier categoría del beisbol es conectar un jonrón dentro del campo. Pues imagina lo difícil que es conseguir lo mismo, pero con las bases llenas.

Esa curiosa gesta acaba de lograrla James Wood tras conectar un grand slam dentro del terreno en el triunfo de Nacionales de Washington 9 carreras 6 ante Mets de Nueva York, en una remontada que inició justamente Wood.

James Wood conecta grand slam dentro del campo

Con las bases congestionadas y un par de outs en el segundo tramo, Wood pegó un largo elevado entre los jardines central e izquierdo. En el afán de tomar el batazo y acabar con la amenaza, Nick Morabito dio un salto, pero calculó mal y la pelota rebotó fuertemente, sobrando al jardinero central, que venía también en búsqueda de la bola.

Esa situación, más la tardía reacción de los outfielders le permitió al rápido primer bateador recorrer todas las almohadillas en 15.15 segundos y llegar a salvo deslizándose al plato tras vaciar las almohadillas con un conexión que se quedó dentro del campo.

James Wood se une a Michael Taylor

Ver un batazo de estas características es sumamente complejo, sin embargo, no es la primera vez ocurre en la MLB y tampoco en la organización de Washington.

Pues, en el 2017 Michael Taylor también logró esa gesta vistiendo la camiseta de los Nacionales, lo que quiere decir que Wood en el segundo en la franquicia, al menos desde 2005 en adelante, año desde se consiguieron tales registros en esta franquicia.