MLB: Martín Pérez hace historia con una presentación de 10 ante los Marlins

Suscríbete a nuestros canales

Los grandes beisbolistas están hechos para hacer historia, y Martín Pérez se consolidó como uno de esos durante la jornada de este martes. Su presentación en el LoanDepot Park fue fantástica a nivel individual, aunque al final por cuestiones de detalles no logró obtener la victoria.

Nuevo tope personal para Martín Pérez

Para esta cita, el lanzador venezolano se subió al montículo con la intención de guiar a los Bravos de Atlanta a una nueva victoria, pero en principio se topó contra los aguerridos bates de los Marlins de Miami. Su línea de trabajo fue de cinco entradas en las que toleró cuatro carreras y regaló dos boletos, solo que su cifra más destacada fueron los 10 ponches que recetó.

Y es que si nos fijamos en la trayectoria de 15 zafras de Martín Pérez, no fue sino hasta este 19 de mayo cuando por primera vez logró el doble dígito de abanicados. De hecho, su mejor marca siempre había sido de nueve, las cuales alcanzó en 2019, 2022 y 2025.

El de Las Matas fue castigado en la primera entrada con dos batazos; el primero de Xavier Edwards con un jonrón solitario, mientras que el segundo con un doble productor de dos de Kyle Stowers.

Si bien el segundo inning lo resolvió por la vía rápida, para el tercero sufrió otra emboscada del conjunto local que solo concluyó con un elevado de sacrificio de Esteury Ruiz para el 4 a 2 de ese entonces.

A partir de acá, Martín Pérez retomó la confianza y su versión dominadora para colgar ceros en el cuarto y quinto capítulo. Ya en el sexto salió reemplazado por Didier Fuentes con el marcador igualado a cuatro carreras.

Números de Martín Pérez en la temporada 2026 de la MLB