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MLB: Ronald Acuña Jr. demuestra estar recuperado con este contundente batazo ante Miami

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Josué Porras Estebanot
Martes, 19 de mayo de 2026 a las 05:40 pm

El "Abusador" sumó su primer imparable luego de abandonar la lista de lesionados

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Ronald Acuña Jr. está de regreso, y en buen estado de forma además. Este martes 19 de mayo, el jardinero criollo fue finalmente activado de la lista de lesionados, en donde estuvo desde el pasado 3 de mayo, y se reintegró al lineup de los Bravos de Atlanta como bateador designado y primer bate.

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Sin perder el tiempo, el toletero criollo demostró estar ya totalmente recuperado de su molestia en la pierna izquierda, al conectar su primer imparable en su retorno a la acción, uno que además terminó siendo importante, ya que posteriormente sería remolcado por un doble de Matt Olson para anotar su segunda rayita del compromiso.

Ronald Acuña Jr. regresa con "tubey"

En su tercera aparición al plato de la jornada, Ronald Acuña Jr. conectó su primer imparable desde su regreso a la actividad, al sonar un contundente doblete por todo el jardín izquierdo, siendo este su noveno doble de la campaña 2026 de las Grandes Ligas.

Además, este batazo terminó siendo relevante, porque fue seguido de otro "tubey", esta vez de Matt Olson, que sirvió para que el venezolano anotará su segunda rayita del juego, ya que había anotado también en el primer inning, luego de haberse embasado por boleto. Sin duda, todas las señales demuestran que el venezolano está sano y listo para destacar de nuevo.

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