MLB: Estos venezolanos se han disfrazado de Ronald Acuña Jr. y Eugenio Suárez en 2026

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2026 ha sdo un año complicado en las Grandes Ligas para dos de los mejores toleteros venezolanos de los últimos años, como los son Ronald Acuña Jr. y Eugenio Suárez. Luego de ayudar a Venezuela a conquistar el Clásico Mundial de Beisbol, ambos toleteros han tenido problemas con las lesiones, lo que les ha quitado tiempo de juego.

Afortunadamente, el "Abusador" volverá a la acción este propio martes 19 de mayo, mientras que "Bolibomba" parece estar cerca de iniciar rehabilitación en Ligas Menores. Sin embargo, durante la ausencia prolongada de este par de importante toleteros, hubo dos criollos que se "disfrazaron" de ellos, con rendimientos realmente sobresalientes.

Ildemaro "la Bestia" Vargas y Willson "Bolibomba" Contreras

Tal vez no hayamos podido ver por un buen rato la explosividad y la contundencia ofensiva de Ronald Acuña Jr., pero sí hemos podido disfrutar de estas características dentro del juego de Ildemaro Vargas en Arizona. Como si de Ronald Acuña Jr. se tratase, "Caripito" vive una campaña sensacional, con números que hablan por sí solos.

Tiene 53 inatrapables en 158 turnos al bate, además de siete cuadrangulares, 17 extrabases y 31 carreras impulsadas. Su promedio es de .335, de los mejores de la Liga Nacional, y su OPS de .900 lo mete entre la élite de los hiteadores de este 2026.

Por su parte, Willson Contreras ha conseguido su versión de "slugger" en su nueva casa, los Medias Rojas de Boston. El infielder tiene un promedio de .253, no tan alto, pero suma 10 cuadrangulares y 27 remolcadas en 45 juegos disputados, números dignos precisamente de algún jonronero natural, como Eugenio Suárez.

Más pronto que tarde, veremos a Eugenio Suárez y a Ronald Acuña Jr. de regreso en los diamantes, pero sin duda, el público venezolano está más que agradecido con lo hecho por Ildemaro Vargas y Willson Contreras.