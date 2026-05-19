MLB: Juan Soto a las puertas de superar a Mickey Mantle con récord único

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Después con la Subway Series durante el fin de semana, New York Mets comenzó de forma contundente la semana con paliza (16x7) ante Washington Nationals, en la jornada de este lunes 18 de mayo. Juan Soto fue uno de los que participó de gran manera con par de producidas en cinco apariciones al plato.

El pelotero dominicano se ha mantenido produciendo con el madero y ha sido una de las caras visibles en el posible resurgir de los metropolitanos en la presente temporada de las Grandes Ligas. Tanto así que, el patrullero acumula promedio al bate de .357 con dos cuadrangulares, seis impulsadas y un slugging de .571 en los últimos siete desafíos.

Además de sus vuelacercas en sus más recientes desafíos, el jardinero ha salido combinar poder con velocidad, ya que se ha estafado tres bases robadas durante ese lapso, quedando a uno de llegar a los 100 de por vida, que lo tiene a las puertas de un inédito registro en MLB.

Juan Soto cerca de superar a Mickey Mantle

Juan Soto está a solo una base robada de alcanzar las 100 en su carrera en las Grandes Ligas, una cifra que acompañaría sus ya impresionantes 250 cuadrangulares y 914 boletos negociados. Todo esto lo ha conseguido en apenas 1.128 juegos disputados, confirmando el extraordinario ritmo ofensivo y la disciplina en el plato que ha mostrado desde su llegada a Las Mayores. El dominicano se ha consolidado como uno de los bateadores más completos y pacientes de su generación.

La marca que está cerca de conseguir también lo colocaría en un lugar histórico dentro del béisbol. Ningún jugador en la historia de la Gran Carpa logró combinar al menos 250 jonrones, 900 bases por bolas y 100 bases robadas en menos de 1.257 partidos, récord que actualmente pertenece a Mickey Mantle. Esto refleja el impacto y la consistencia de Soto, quien continúa construyendo una carrera con números dignos de leyenda a una edad todavía muy joven.