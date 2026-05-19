MLB: ¿No puede jugar? Manager de Atlanta aclara situación con Ronald Acuña Jr. tras ser activado

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Antes de la cartelera de este lunes 18 de mayo, Atlanta Braves recibió una gran noticia par mantenerse en lo más alto de la División Este de la Liga Nacional tras el regreso de Ronald Acuña Jr., quien fue activado de la lista de lesionados de 10 días por una lesión en el tendón de la corva.

Aunque el venezolano ya está de regreso en el roster activo, los aficionados todavía no pudieron ver cómo lucirá el lineup completo con su máxima estrella nuevamente disponible. El equipo planea manejar con cautela sus primeros juegos, especialmente mientras continúan jugando sobre césped artificial en Miami.

El regreso de Acuña Jr. inevitablemente provocará cambios en la alineación de Atlanta. Durante su ausencia, Drake Baldwin respondió de gran manera como primer bate, ocupando ese puesto en nueve de los 14 partidos que disputaron los Braves sin el patrullero. Sin embargo, la capacidad del venezolano para embasarse constantemente y generar presión ofensiva lo convierte nuevamente en el candidato natural para recuperar el turno inicial del orden ofensivo.

Ronald Acuña Jr. jugará este martes ante Miami

La presencia de Acuña Jr. como primer bate también podría beneficiar considerablemente a compañeros como Matt Olson y el propio Baldwin, quienes tendrían más oportunidades de producir carreras con corredores en circulación. Baldwin, en particular, ha destacado por ajustar muy bien su enfoque cuando hay hombres en base, evitando outs innecesarios y respondiendo en situaciones importantes. Con el jardinero de vuelta, Atlanta espera recuperar una ofensiva mucho más peligrosa y equilibrada.