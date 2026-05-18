MLB: Ronald Acuña es reactivado de la lista de lesionados por Bravos

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Después de varios días de angustia y preocupación por la evolución de Ronald Acuña Jr., este lunes se confirmó que está al 100% tras ser reactivado de la lista de lesionados de 10 días, aunque estuvo fuera del roster por más tiempo.

El jardinero venezolano no fue incluido en la alineación de los Bravos de Atlanta para el duelo de esta jornada, sin embargo, se espera que pueda regresar la acción entre mañana o el miércoles.

¿Qué tenía Ronald Acuña?

La "Bestia" estaba fuera de acción exactamente desde el pasado 2 de mayo, cuando sintió una molestia en el músculo isquiotibial izquierdo cuando iniciaba un sprint hacia la primera base.

Por esa razón, los Bravos quieren asegurarse de que estuviera al 100% para ser incluido nuevamente en su roster para evitar males mayores.

¿Ronald Acuña recuperará su mejor versión?

La gran misión del venezolano en su regreso es recuperar su mejor versión, eso debido a que antes de sentir esa molestia no exhibía los mejores números en el comienzo de la campaña.

El oriundo de La Sabana tiene un promedio de bateo de .252, aunado a un par de cuadrangulares, nueve carreras empujadas y siete bases robadas en sus primeros 127 turnos de la zafra.