LVBP: Tigres de Aragua y Bravos de Margarita pactan un interesante cambio

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Empieza a moverse poco a poco el mercado de la temporada muertan en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, de cara a lo que será la temporada 2026/27 de nuestro circuito. En esta ocasión, Tigres de Aragua y Bravos de Margarita son los protagonistas de un cambio que involucra a dos peloteros interesantes.

Por medio de sus redes sociales, los insulares anunciaron la llegada al equipo del derecho Cristian Alvarado, lanzador relevista, a cambio de otro serpentinero de bullpen, como lo es el también diestro Luis Pacheco, quien ahora pasa a formar parte de las filas del conjunto aragüeño.

Cambio entre Aragua y Margarita

Cristian Alvarado y Luis Pacheco son los protagonistas de este cambio, que podría empezar a calentar poco a poco el mercado de transacciones de nuestra pelota invernal.

Alvarado es un diestro de 31 años, oriundo de Acarigua, que tiene tres temporadas de experiencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. De por vida, Alvarado tiene efectividad de 10.03 en 15 encuentros de labor, divididos entre Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua.

Por su parte, Luis Pacheco tiene también tres zafras en el beisbol invernal criollo, en donde registra efectividad vitalicia de 4.88, además de récord de dos triunfos y tres derrotas. Además de estar con Bravos de Margarita, Pacheco debutó en la LVBP con el uniforme de las Águilas del Zulia.