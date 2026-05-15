LVBP: Wilson Álvarez regresa a Leones del Caracas en este rol

Suscríbete a nuestros canales

Sigue la lluvia de anuncios dentro de los Leones del Caracas. Luego de confirmar las llegadas de Robinson Chirinos (gerente de operaciones deportivas), Lipso Nava (manager) y Heberto Andrade (coach de banca), ahora los capitalinos han confirmado el regreso de un viejo conocido, Wilson Álvarez, quien ocupará el cargo de coach de pitcheo.

Wilson Álvarez regresa al Caracas

Esta no será la primera vez que "el Intocable" se uniforma con Leones del Caracas para fungir como coach de pitcheo, ya que precisamente ocupó ese rol entre 2021 y 2024, siendo parte del cuerpo técnico que conquistó el título 21 del Caracas, en la temporada 2022/23.

Además, Wilson Álvarez seguirá trabajando al lado de Lipso Nava, con quien ha vivido diversas etapas en Águilas del Zulia, incluyendo las últimas dos campañas de nuestra pelota profesional, y también aquella recordada 2016/17, año en el que conquistaron el campeonato con los rapaces.

"De parte de la organización Leones del Caracas, le damos la bienvenida al equipo a Wilson Álvarez, quien asumirá el cargo de Coach de Pitcheo para la venidera campaña 2026-2027 de la LVBP", reza el comunicado publicado por los melenudos en sus redes sociales, para oficializar así un movimiento que pinta para ser sumamente interesante.