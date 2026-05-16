LVBP: Wilson Álvarez tiene estas palabras sobre su nuevo cargo en Leones del Caracas

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El regreso de Wilson Álvarez a los Leones del Caracas como coach de pitcheo ha despertado entusiasmo entre los seguidores del conjunto capitalino. El venezolano reapareció públicamente con declaraciones llenas de compromiso y motivación, dejando claro que asume esta nueva etapa como una responsabilidad importante dentro de una de las organizaciones más históricas de la LVBP.

En conversación con la periodista Georgeny Pérez, el antiguo lanzador aseguró que regresar al equipo representa mucho más que una simple oportunidad laboral. Para él, vestir nuevamente los colores de Leones implica afrontar un desafío de alta exigencia dentro de la pelota criolla, especialmente por la presión y las expectativas que siempre rodean a la franquicia caraqueña.

Wilson Álvarez – Leones del Caracas

El zuliano explicó que uno de los principales objetivos será construir una estructura sólida de trabajo desde el inicio de la preparación. Considera que la planificación será determinante para que el club pueda competir de manera consistente durante toda la temporada y recuperar protagonismo en el circuito.

Además, resaltó la buena relación profesional que mantiene con Lipso Nava, figura con la que compartirá responsabilidades dentro del equipo. Álvarez destacó que la confianza, la comunicación y el respeto mutuo son aspectos fundamentales para desarrollar un ambiente positivo dentro del clubhouse.

Su intención es aportar experiencia, disciplina y liderazgo a un grupo que buscará responder a las exigencias de la afición capitalina que, como es de costumbre, espera que puedan pelear por el título.

Asimismo, confesó sentirse agradecido por el respaldo que ha recibido desde que se confirmó su regreso a la organización, asegurando que ese apoyo representa una motivación adicional para dar lo mejor en esta nueva etapa.

Finalmente, la presencia de Wilson Álvarez dentro del equipo genera expectativas positivas entre los seguidores melenudos, quienes esperan que su experiencia y conocimiento puedan convertirse en piezas importantes para devolver a Leones del Caracas a la gloria.