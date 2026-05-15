LVBP: Leones del Caracas anuncia a su nuevo coach de banca

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No paran los anuncios dentro de la organización de los Leones del Caracas. Luego de confirmar a Robinson Chirinos como nuevo gerente de operaciones deportivas, y a Lipso Nava como flamante manager del equipo, los capitalinos han anunciado este viernes 15 de mayo a su nuevo coach de banca: Heberto Andrade.

Heberto Andrade, la mano derecha de Lipso Nava

Y es que, durante las últimas dos zafras de Lipso Nava al mando de las Águilas del Zulia, Heberto Andrade estuvo presente como coach de banca del equipo, por lo que se ha convertido en un hombre de confianza para el manager, y eso genera que esta firma sea totalmente lógica para el nuevo proyecto melenudo.

Andrade tiene amplia experiencia como coach, tanto en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional como en las Grandes Ligas. En Las Mayores, estuvo entre 2004 y 2021 con los Piratas de Pittsburgh, y actualmente es catcher de bullpen y coach asistente en los Padres de San Diego. En Venezuela, tuvo una primera etapa de casi 20 años como coach en las Águilas, y luego fue coach de banca en Bravos de Margarita, antes de cumplir ese mismo rol nuevamente en las últimas dos zafras con los zulianos, al lado de Lipso Nava.

De esta manera, poco a poco Leones del Caracas va armando su staff técnico de cara a la temporada 2026/27 de nuestra pelota, y muy pronto se espera la oficialización de Wilson Álvarez como coach de pitcheo, algo que adelantó el propio Lipso Nava en una entrevista para El Infield Podcast.