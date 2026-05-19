MLB: Gabriel Moreno recupera su mejor versión ofensiva a punta de jonrones con Arizona

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Gabriel Moreno le ganó la partida a Luis Arráez con una demostración de su poder tras desaparecer su segundo cuadrangular de la temporada, sellando la paliza de Arizona Diamondbacks (12x2) sobre San Francisco Giants, en la jornada de este lunes por la noche.

El receptor venezolano conectó dantesco elevado por las praderas izquierdas que salió disparado a 105 millas por hora para traer al plato a su compatriota Ildemaro Vargas, dejando la pizarra 9x2 en la parte baja del quinto inning. El barquisimetano terminó de 5-2, con dos carreras anotadas y dos impulsadas.

Su producción reciente ha sido clave para mantener el ritmo ofensivo de su novena, consolidándose como una pieza importante tanto detrás del plato como con el bate. En sus últimos cuatro encuentros, Moreno ha estado encendido ofensivamente, acumulando 10 imparables en 19 turnos para un impresionante promedio de .526. Durante ese lapso también suma cinco carreras anotadas, cinco remolcadas y un jonrón, mostrando gran consistencia y capacidad para producir en momentos importantes.

Gabriel Moreno se consolida en el lineup de Arizona

El venezolano parece haber encontrado el ritmo ideal en mayo y continúa respondiendo con actuaciones de impacto en las Grandes Ligas. El criollo ha mostrado su calidad detrás del plato en sus primeros años en Las Mayores, siendo una presentación que lo llevado hasta el Guante de Oro en la Liga Nacional.

Sin embargo y afectado por las lesiones que lo limitado su tiempo de juego con los Cascabeles, el receptor aún necesita probarse como un bateador productivo para afianzarse como una pieza de todos los días en la Gran Carpa. En la vigente campaña, el de Barquisimeto presenta un average de .261, 14 remolcadas, dos vuelacercas, 13 anotaciones, 23 hits, .309 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .718 en 88 apariciones al plato.