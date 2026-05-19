MLB: Mira cómo quedó la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Nuevas series, nuevos resultados y nuevos movimientos se presenciaron este lunes, 18 de mayo en el "Big Show". Por lo tanto, te mostraremos cómo quedó la tabla de posiciones tras los resultados recientes.

El movimiento más llamativo ocurrió en el Oeste del viejo circuito, donde Padres de San Diego superó a los Dodgers de Los Angeles en la cima tras imponerse en el primero de la serie directa entre ambos.

Así marchan las posiciones en la Liga Nacional

División Este:

Bravos de Atlanta (32-16) Phillies de Philadelphia (25-23) Nacionales de Washington (23-25) Marlins de Miami (22-26) Mets de Nueva York (21-26).

División Central:

Cachorros de Chicago (29-19) Cerveceros de Milwaukee (27-18) Cardenales de San Luis (27-19) Piratas de Pittsburgh (24-23) Rojos de Cincinnati (24-24).

División Oeste:

Padres de San Diego (29-18) Dodgers de Los Angeles (29-19) Cascabeles de Arizona (23-23) Gigantes de San Francisco (20-28) Rockies de Colorado (19-29).

Así están las posiciones en el nuevo circuito

División Este:

Rays de Tampa Bay (31-15) Yankees de Nueva York (29-19) Azulejos de Toronto (21-26) Orioles de Baltimore (21-27) Medias Rojas de Boston (20-27).

División Central:

Guardianes de Cleveland (27-22) Medias Blancas de Chicago (24-23) Mellizos de Minnesota (22-26). Tigres de Detroit (20-28) Reales de Kansas City (20-28).

División Oeste: