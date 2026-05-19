MLB: ¿Cuáles venezolanos proyectan 20 o más jonrones esta temporada?

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El Arepa Power no ha pasado desapercibido en lo que va de la temporada 2026 de la MLB, ya que de una u otra manera los peloteros venezolanos se hacen sentir con sus batazos. Sin embargo, a estas alturas del campeonato son muy pocos los que están deslumbrando a fuerza de jonrones.

Objetivo: 20 jonrones, como mínimo

Nos encontramos a mitad del segundo mes de acción y solo Willson Contreras (10) cuenta con doble dígito en dicho apartado. Justamente, su décimo cuadrangular lo conectó en la jornada de este lunes, lo que le permitió afianzarse como el bateador criollo con más conexiones de ese estilo.

Dicho esto, no hay dudas que el carabobeño también será el primero en alcanzar el objetivo de al menos 20 vuelacercas en la campaña, siempre y cuando se mantenga saludable y lejos de la lista de lesionados.

Justamente, si hablamos de peloteros inhabilitados por temas físicos, José Altuve (4), Eugenio Suárez (3) y Gleyber Torres (2) deberían sobrepasar dicha cifra (sobre todo Geno), ya que los tres poseen el poder para repartir jonrones por doquier. Por su parte, Ronald Acuña Jr. (2) apenas fue activado de la lista de lesionados este mismo lunes, por lo que se espera que poco a poco retome su máximo nivel.

Ahora bien, ¿quiénes sí tienen más posibilidades de disparar unos 20 jonrones a día de hoy? Hay tres nombres que sí o sí deben acompañar a Willson y esos son: Salvador Pérez (7), Wilyer Abreu (6) y Moisés Ballesteros (6).

Por un lado, Salvy ya nos tiene acostumbrados a temporadas de ese estilo y todo apunta que el 2026 no será la excepción. En cuanto a Wilyer, fue el cuarto pelotero venezolano con más vuelacercas el año pasado, algo que espera mejorar esta zafra. Y por último, Ballesteros se perfila a lograr algo histórico en su primera campaña completa en Chicago.

Otras opciones

Si tomamos en cuenta a los peloteros venezolanos que batearon 20 jonrones como mínimo en la temporada anterior, solo nos quedan dos nombres por mencionar: Lenyn Sosa (1) y Jackson Chourio (1). Y es que mientras el primero no ha tenido un buen accionar ofensivo este 2026 con Toronto, el segundo recién regresó a principios de este mes de una larga lesión.

Ya para cerrar, figuras como Ildemaro Vargas (7), Oswald Peraza (5) y Andrés Giménez (5) no se caracterizan por ser jonroneros, pero gracias al estupendo arranque de campaña es muy posible que den alguna agradable sorpresa de aquí hasta el final de la ronda regular.