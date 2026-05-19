MLB: Willson Contreras es el primer venezolano que llega a esta cifra de jonrones en la temporada

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Willson Contreras arrancó la semana con mucho poder y un ritmo arrollador que pudiera ser clave para las Medias Rojas de Boston. Justamente, su equipo inició una serie en casa de los Reales de Kansas City con la misión de mejorar su actual récord y tratar de abandonar el sótano de la División Este de la Liga Americana.

Con la pizarra inmaculada gracias a la gran labor de ambos lanzadores, el grandeliga venezolano despertó a más de un fanático con su demencial batazo en la parte alta del sexto episodio. Y es que al segundo lanzamiento del abridor Seth Lugo, un sinker casi por el medio, desapareció la bola entre los jardines izquierdo y central, a una distancia de 435 pies y con una velocidad de salida de 110 mph.

Vale agregar que se llevó hasta el home a un compañero para añadir las dos primeras carreras del compromiso. Por los momentos suma 10 jonrones, 21 carreras anotadas y 27 impulsadas, cifras que lo mantienen liderando dichos apartados en el conjunto de Boston.

Willson, el venezolano con más jonrones del 2026

Con esa decena de batazos de cuatro esquinas, Willson Contreras se convirtió en el primer bateador venezolano en alcanzar el doble dígito de cuadrangulares en la presente temporada de la MLB, demostrando que su magnífica fuerza no ha bajado de intensidad.

Los criollos que le siguen en dicho renglón son Salvador Pérez (7), Ildemaro Vargas (7), Wilyer Abreu (6), Moisés Ballesteros (6), Andrés Giménez (5) y Oswald Peraza (5).