MLB: Rojos de Cincinnati están cada vez más cerca de reactivar a Eugenio Suárez

Suscríbete a nuestros canales

Hay novedades respecto a Eugenio Suárez, y afortunadamente son positivas. Como muchos recordarán, una distensión del oblicuo izquierdo lo obligó a ingresar a la lista de lesionados de 10 días el pasado 25 abril, tiempo suficiente para que a día de hoy las cosas ya estén por buen camino.

Última fase para el regreso de Geno

Según informó este lunes el manager de los Rojos de Cincinnati, Terry Francona, el grandeliga venezolano dejará Filadelfia, donde el equipo inició una serie contra los Phillies, para regresar a Cincinnati. Allí se unirá al equipo de Triple-A con la intención de intensificar un poco las prácticas de bateo desde el martes.

En principio, Geno aparecerá como bateador designado para la jornada del miércoles, mientras que el jueves jugará desde la tercera base. En caso de que todo se desarrolle de la mejor manera, la organización podría tomarlo en cuenta para activarlo la próxima semana.

La ausencia de Eugenio Suárez ha pesado enormemente, al punto de que el equipo posee registro de 8 victorias y 15 derrotas desde que aterrizó en la lista de lesionados. De hecho, previo al compromiso de este lunes, son últimos de la División Central a cinco juegos de la cima.

Números de Eugenio Suárez en la temporada 2026 de la MLB