¡Descomunal! Javier Sanoja dispara su primer grand slam en la MLB

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En el beisbol de las Grandes Ligas siempre hay una primera vez para todo. En el caso de Javier Sanoja se trató de su primer jonrón con las bases llenas, y no pudo ser de otra forma que ante su gente en el LoanDepot Park, escenario que ya lo vio titularse campeón del mundo con la Selección de Venezuela hace pocos meses atrás.

Sanoja y un batazo para el recuerdo

En la jornada de este lunes, Marlins de Miami reciben a Bravos de Atlanta en una serie importante para la División Este de la Liga Nacional. Allí, en el primero de la serie, el grandeliga venezolano se hizo notar con un swing de gradas.

A la altura del quinto episodio, Javier Sanoja tomó su turno con una situación de lujo, ya que tenía a tres compañeros en circulación. Fue entonces cuando pescó una recta adentro para enviar una línea a 105.4 mph hacia el jardín izquierdo. De esa manera puso el 11 a 0 en la pizarra por aquel entonces.

Cabe mencionar que también se trató del primer cuadrangular de la temporada para el maracayero, quien por los momentos batea para .263 de promedio, con 18 carreras impulsadas y cinco anotadas luego de 35 presentaciones.