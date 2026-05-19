MLB: Mira los resultados de la jornada de este lunes

La novena semana de acción en la temporada 2026 de Las Mayores comenzó este lunes y por lo tanto, te informaremos que equipos comenzaron estos nuevos días de acción con el pie derecho.
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Aunque generalmente los lunes se efectúan 10 encuentros o menos (aveces más) porque muchas series culminan y algunos conjuntos deben viajar, en esta oportunidad hubo una excepción y solamente descansaron dos franquicias.
Resultados de la MLB
- Bravos de Atlanta 0-12 Marlins de Miami
- Guardianes de Cleveland 8-2 Tigres de Detroit
- Orioles de Baltimore 6-16 Rays de Tampa Bay
- Rojos de Cincinnati 4-5 Phillies de Philadelphia
- Mets de Nueva York 16-7 Nacionales de Washington
- Azulejos de Toronto 6-7 Yankees de Nueva York
- Medias Rojas de Boston 3-1 Reales de Kansas City
- Astros de Houston 3-6 Mellizos de Minnesota
- Cerveceros de Milwaukee 9-3 Cachorros de Chicago
- Rangers de Texas 6-7 Rockies de Colorado
- Atléticos de Oakland 1-2 Angelinos de Anaheim
- Medias Blancas de Chicago 1-6 Marineros de Seattle
- Dodgers de Los Angeles 0-1 Padres de San Diego
- Gigantes de San Francisco 14-12 Cascabeles de Arizona