MLB

MLB: Mira los resultados de la jornada de este lunes

Por

Meridiano

Martes, 19 de mayo de 2026 a las 12:35 am

En esta jornada se jugaron más desafíos de los habitual en un inicio de semana 

Suscríbete a nuestros canales

La novena semana de acción en la temporada 2026 de Las Mayores comenzó este lunes y por lo tanto, te informaremos que equipos comenzaron estos nuevos días de acción con el pie derecho.

NOTAS RELACIONADAS

Aunque generalmente los lunes se efectúan 10 encuentros o menos (aveces más) porque muchas series culminan y algunos conjuntos deben viajar, en esta oportunidad hubo una excepción y solamente descansaron dos franquicias.

Resultados de la MLB 

- Bravos de Atlanta 0-12 Marlins de Miami 

- Guardianes de Cleveland 8-2 Tigres de Detroit 

- Orioles de Baltimore 6-16 Rays de Tampa Bay

- Rojos de Cincinnati 4-5 Phillies de Philadelphia 

- Mets de Nueva York 16-7 Nacionales de Washington 

- Azulejos de Toronto 6-7 Yankees de Nueva York 

- Medias Rojas de Boston 3-1 Reales de Kansas City 

- Astros de Houston 3-6 Mellizos de Minnesota 

- Cerveceros de Milwaukee 9-3 Cachorros de Chicago 

- Rangers de Texas 6-7 Rockies de Colorado 

- Atléticos de Oakland 1-2 Angelinos de Anaheim 

- Medias Blancas de Chicago 1-6 Marineros de Seattle 

- Dodgers de Los Angeles 0-1 Padres de San Diego 

- Gigantes de San Francisco 14-12 Cascabeles de Arizona 

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?