MLB: ¿Fin a la espera? Los Yankees evalúan activar a Gerrit Cole esta semana

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La larga espera en Nueva York está muy cerca de llegar a su fin. Gerrit Cole, el as de los Yankees y ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2023, podría hacer su esperado regreso a la Gran Carpa durante la estancia en casa que el equipo sostendrá esta semana en el Yankee Stadium.

El mánager del conjunto neoyorquino, Aaron Boone, reveló este lunes que la organización está evaluando seriamente reincorporar al lanzador derecho directamente a la rotación de Grandes Ligas, abriendo la posibilidad de saltarse la que sería su séptima apertura de rehabilitación en las ligas menores.

"Estamos analizando todo. Veremos qué es lo más conveniente para el futuro", afirmó Boone antes de iniciar las series como locales ante dos duros rivales de la División Este: los Azulejos de Toronto y los Rayos de Tampa Bay.

Una urgencia llamada rotación

La posible vuelta de Cole llega en un momento crítico para los Bombarderos del Bronx. Los Yankees vienen de una complicada gira por la carretera con un balance adverso de 2-7, una mala racha que se agravó tras perder al estelar Max Fried, quien fue enviado a la lista de lesionados debido a una contusión ósea en el codo izquierdo.

De recibir el visto bueno, Cole se unirá para fortalecer un cuerpo de abridores que actualmente cuenta con:

Carlos Rodón

Cam Schlittler

Will Warren

Ryan Weathers

El "Misil" vuelve a estar calibrado

Gerrit Cole no ve acción en un juego oficial de las Mayores desde el quinto juego de la Serie Mundial de 2024. Tras someterse a una cirugía reconstructiva de codo el 11 de marzo de 2025, el veterano de 35 años comenzó su asignación de rehabilitación el pasado 17 de abril de este año. En 28 dos tercios de entrada divididas en las menores, el seis veces All-Star registra una efectividad de 4.71 con 28 ponches y apenas tres pasaportes.

Su última actuación del sábado por la noche con la sucursal Triple-A, Scranton/Wilkes-Barre, disipó cualquier duda sobre su potencia. Cole trabajó durante 5 un tercio de episodios ante los Syracuse Mets, realizando 86 lanzamientos. Lo más destacado fue su velocidad: promedió 97 mph con su recta y alcanzó un impresionante techo de 99.6 mph.

"Se ve muy bien. Creo que esta última salida fue un poco más con la competencia en mente, enfocada en sacar outs y darlo todo en cuanto a lanzamientos. Ha cumplido con muchos de los requisitos y su última apertura fue excelente", elogió Boone.

Prioridad a la salud a largo plazo

A pesar de los tropiezos recientes, la gerencia de los Yankees prefiere mantener la cabeza fría y no acelerar los procesos por pura desesperación. Muestra de ello son los movimientos en el roster anunciados este lunes: el equipo envió a las menores al novato Elmer Rodríguez (quien estaba pautado para abrir su cuarto juego) y seleccionó el contrato del relevista diestro Yovanny Cruz desde Triple-A para darle aire al bullpen.

Boone dejó claro que la salud futura del lanzador de los 324 millones de dólares sigue siendo la prioridad absoluta: "¿Cuál es el momento adecuado? Hagamos lo que hagamos, será pensando en el largo plazo. Una necesidad inmediata del equipo no significa que vayamos a apresurar su regreso. Si sentimos que está completamente listo y cumple con todas las condiciones, entonces tomaremos la decisión".