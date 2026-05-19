Recuperación relámpago: Tarik Skubal vuelve a lanzar y acelera su regreso con los Tigres

Suscríbete a nuestros canales

El millonario brazo de Tarik Skubal se siente mejor que nunca, y esa es la mejor noticia posible para los Tigres de Detroit. A menos de dos semanas de haberse sometido a una cirugía para remover un fragmento óseo suelto en el codo, el actual as y bicampeón del premio Cy Young de la Liga Americana ya se encuentra realizando sesiones de bullpen sin registrar contratiempo alguno.

El propio lanzador zurdo mostró su sorpresa ante la inmediata mejoría tras pasar por el quirófano:

"No he tenido ningún síntoma desde la cirugía. No me había dado cuenta de cuánto me estaba afectando en el día a día hasta que me quitaron ese fragmento".

De vuelta con el equipo grande

La evolución de Skubal ha sido tan vertiginosa que la organización decidió llamarlo de regreso desde las instalaciones de entrenamiento primaveral en Lakeland, Florida, para que continúe con su proceso de rehabilitación directamente con el equipo de Grandes Ligas.

Previo al compromiso de los Felinos contra los Guardianes de Cleveland, el siniestro ejecutó todo su repertorio en lo que describió como una sesión de bullpen normal, aunque cuidando la intensidad. Esta significó su segunda aparición en el montículo de prácticas desde la intervención médica, manteniendo el control y sin lanzar aún a la máxima velocidad de su recta.

El verdadero reto para el serpentinero en este momento es mental, pues sus ganas de competir chocan con el protocolo médico: "Lo más difícil ahora mismo es que me siento de maravilla y quiero soltar el brazo a fondo, pero me han dicho que sea paciente y no lo haga", admitió el lanzador.

La tecnología NanoScope

Cuando los Tigres anunciaron originalmente que su jugador estrella requería cirugía, las alarmas se encendieron en Detroit, estimando una dolorosa baja de entre dos y tres meses. Sin embargo, la medicina moderna jugó a favor del pelotero. Los cirujanos utilizaron el sistema NanoScope, una tecnología de artroscopia mínimamente invasiva que reduce drásticamente el daño a los tejidos y agiliza los tiempos de cicatrización.

El mánager de Detroit, A.J. Hinch, se ha mostrado entusiasmado, pero firme en mantener los pies sobre la tierra, asegurando que el cuerpo técnico y médico no se saltará ninguna etapa del proceso: "Una vez que logras juntar todas las piezas, se trata simplemente de ir aumentando la carga de trabajo de forma gradual para que recupere su rutina habitual".

Un regreso sin fecha

Aunque el optimismo se respira en el clubhouse de los Tigres, todavía no se ha establecido un calendario definitivo para su regreso oficial a la rotación de abridores. "Me encantaría sentarme aquí y darles una fecha exacta, porque yo también quiero saberla. No la tengo, pero espero que sea más pronto que tarde", confesó Skubal.

La cautela de la organización está más que justificada. Tras haber superado en el pasado una cirugía Tommy John y una reparación del tendón flexor, Skubal regresó para convertirse en el abridor más dominante de la Gran Carpa, registrando una impresionante marca de 31-10 con 469 ponches en 387 un tercio de entradas durante sus dos temporadas de Cy Young (2024 y 2025).

En la presente campaña 2026, el zurdo marchaba con récord de 3-2 y una sólida efectividad de 2.70 en siete aperturas antes de parar. Con el mercado de la agencia libre esperándolo al término de esta temporada, donde se proyecta como la pieza más cotizada y millonaria del negocio, tanto Skubal como los Tigres saben que cada paso en esta recuperación debe ser perfecto.