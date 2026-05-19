Buenas noticias para el pitcheo de Toronto: Scherzer mejora en su rehabilitación

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El bullpen del Yankee Stadium fue el escenario de una gran noticia para los Azulejos de Toronto. El experimentado Max Scherzer dio un paso crucial en su rehabilitación este lunes al realizar una sesión de lanzamientos, encendiendo las alarmas positivas para su inminente regreso a la rotación del equipo.

El "Mad Max" prepara su regreso a la lomita

A sus 41 años, Scherzer completó una sesión de aproximadamente 22 lanzamientos mientras trabaja en superar una molesta tendinitis en el antebrazo derecho. Si el cuerpo técnico lo ve en óptimas condiciones, el legendario serpentinero podría estar enfrentando a bateadores en vivo esta misma semana.

El mánager del equipo, John Schneider, adelantó antes del inicio de la serie contra los Yankees que el diestro volverá a subirse al montículo del bullpen el miércoles. De no presentarse contratiempos, el siguiente paso lógico será una práctica de bateo. No obstante, Schneider bromeó con la intensidad de su lanzador: "Con Max nunca se sabe", haciendo alusión a la conocida e indomable ética de trabajo del veterano.

Scherzer, quien firmó un acuerdo por un año y 3 millones de dólares para esta temporada 2026 tras ser pieza clave en el viaje de Toronto hasta el séptimo juego de la pasada Serie Mundial, busca redimirse tras un inicio de campaña complicado. El diestro registra una marca de 1-3 y una alarmante efectividad de 9.24 en cinco aperturas, no habiendo lanzado desde el 24 de abril.