MLB: Pete Crow-Armstrong recibe severo castigo tras perder la cabeza en el Guaranteed Rate Field

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El jardinero de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong, recibió una suspensión de 10 partidos por parte de la Major League Baseball (MLB), luego de protagonizar un tenso altercado verbal con un espectador durante el encuentro del pasado domingo en el Guaranteed Rate Field.

El incidente ocurrió en el marco de la dolorosa derrota de los Cachorros por 9-8 ante sus rivales de ciudad, los Medias Blancas de Chicago. Tras no lograr fildear una complicada pelota pegada a la barda, el guardabosques californiano terminó enganchándose en una discusión con la tribuna.

Las declaraciones del pelotero

El propio Crow-Armstrong no tardó en ofrecer su versión de los hechos a los medios de comunicación, admitiendo que perdió la paciencia ante las provocaciones del público de los Medias Blancas.

Según reportó el periodista Jesse Rogers de ESPN, el jugador explicó la situación de la siguiente manera:

"Una señora decidió empezar a decir tonterías y sentí la necesidad de responderle".

Este castigo frena el ritmo del joven jardinero, obligando a los Cachorros a realizar ajustes en su alineación para los próximos compromisos mientras su patrullero cumple la penalización.

Un historial de roces con las aficiones rivales

Esta suspensión no es un hecho aislado en la temporada para Crow-Armstrong, quien ya ha estado bajo la lupa por sus polémicas opiniones sobre los fanáticos de otros equipos, particularmente los de Los Ángeles. En febrero, el jardinero encendió la polémica al comparar el ambiente de Chicago con el de California:

"Cada vez me gusta más Chicago. Es una ciudad increíble, la gente es genial y se preocupa de verdad. No son solo aficionados al béisbol que van al partido como los de los Dodgers a sacarse fotos y esas cosas. Prestan atención, les importa".

La tensión con la costa oeste aumentó en abril, cuando el pelotero volvió a arremeter contra el público angelino, asegurando que la gente asiste a los estadios de los Dodgers y de los Lakers de la NBA simplemente para "quedar bien" y por estatus social, marcando una clara distancia con la pasión que, según él, se vive en el Wrigley Field.

Sin embargo, en esta ocasión, su temperamento en el terreno de juego le ha terminado costando una costosa ausencia en el diamante.