Histórico: Aroldis Chapman ingresa al selecto top 10 de cerradores de la MLB

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A sus 38 años, Aroldis Chapman sigue agigantando su legado y consolidándose como uno de los relevistas más dominantes en la historia de las Grandes Ligas. El zurdo cubano sumó su décimo salvamento de la temporada 2026 con los Medias Rojas de Boston, un rescate que no fue uno más: con él, alcanzó los 377 salvados en su carrera, igualando a Joe Nathan en el décimo puesto de todos los tiempos en la MLB.

El hito histórico se concretó en el Truist Park, donde los Medias Rojas se impusieron con un ajustado 3-2 ante los Bravos de Atlanta. Chapman saltó a la lomita en el noveno episodio con la misión de proteger la mínima ventaja y, como ya es costumbre, cumplió con creces.

Dominio absoluto en el montículo

El oriundo de Holguín retiró el noveno inning de manera perfecta, sin permitir libertades a la ofensiva de Atlanta. Para sellar el encuentro, Chapman necesitó 20 lanzamientos (divididos equitativamente en 10 strikes y 10 bolas), manteniendo intacta la pizarra y haciendo descender su efectividad de la temporada a un minúsculo 0.57.

A pesar de los años, el cubano demostró que sus lanzamientos siguen llevando veneno. Su repertorio de la tarde incluyó tres envíos principales: un sinker que tocó las 98.1 mph, su clásica recta de cuatro costuras que alcanzó las 99.2 mph y un slider que registró un máximo de 87.1 mph.

Este rescate también extendió una racha impresionante de consistencia: Chapman no desperdicia una oportunidad de salvar desde el 23 de julio de 2025, acumulando desde entonces 25 cierres efectivos de manera consecutiva.

En la mesa de las leyendas

Al llegar a los 377 rescates, el "Misil Cubano" escribe su nombre con letras de oro al ingresar al exclusivo top ten histórico, una lista de leyenda que lidera el panameño Mariano Rivera con sus inalcanzables 652 salvamentos.

Sin embargo, este no es el único récord que el cerrador de Boston tiene en la mira para esta temporada. Con 1,352 ponches en su cuenta personal como relevista, Chapman se encuentra a solo 11 de empatar los 1,363 del legendario Hoyt Wilhelm, quien ostenta la marca histórica de chocolates para un lanzador saliendo desde el bullpen.

Destino final: ¿Cooperstown?

La carrera de Chapman ya cuenta con credenciales de peso: ocho selecciones al Juego de Estrellas, dos anillos de Serie Mundial y dos premios Mariano Rivera al Relevista del Año en la Liga Americana.

Ahora, al combinar sus 377 salvamentos, sus 1,352 ponches y una vigencia asombrosa para un lanzador de poder a los 38 años, el cubano no solo sigue sumando números a su cuenta personal, sino que acumula argumentos de peso para asegurar, en el futuro, su placa en el Salón de la Fama de Cooperstown.