Adiós al diamante: el colombiano Gio Urshela pone fin a su carrera en la MLB

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El experimentado antesalista colombiano Gio Urshela ha decidido poner punto final a su carrera en las Grandes Ligas. Tras disputar 10 temporadas al máximo nivel y defender las camisetas de ocho organizaciones distintas, el infielder de 34 años hizo oficial su retiro del béisbol profesional este lunes a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Urshela, recordado por su guante seguro y sus batazos oportunos, deja un legado de consistencia y profesionalismo que lo convirtió en uno de los peloteros colombianos más respetados de la última década en el mejor béisbol del mundo.

Un emotivo adiós en las redes sociales

El nativo de Cartagena utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la noticia con sus seguidores, expresando su gratitud por todo lo vivido en el diamante:

"Hoy es el día para cerrar este capítulo como jugador profesional, y este no es un momento para estar triste, es un momento para agradecer a Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida".

Los años dorados en el Bronx

Aunque debutó en las Grandes Ligas con Cleveland en 2015, el verdadero punto de inflexión en la carrera de Urshela llegó en 2019 con los Yankees de Nueva York. Lo que comenzó como una oportunidad por lesiones en el equipo se transformó en una campaña consagratoria: bateó para un notable .314, conectó 21 cuadrangulares e impulsó 74 carreras, ganándose de inmediato el cariño de la exigente fanaticada del Bronx tanto por su ofensiva como por sus joyas defensivas en la tercera base.

Su gran nivel continuó en la campaña de 2020 —recortada por la pandemia—, donde mantuvo un sólido promedio de .298 con 30 carreras remolcadas, consolidándose como una pieza clave de los Mulos de Manhattan.

El legado de un trotamundos del diamante

La trayectoria de Urshela se caracterizó por su capacidad de adaptación en diferentes clubes. Además de Cleveland y Nueva York, el colombiano llevó su talento a los Azulejos de Toronto, Mellizos de Minnesota, Angelinos de Los Ángeles, Tigres de Detroit y Bravos de Atlanta.

Su última campaña en la Gran Carpa la disputó en 2025 vistiendo el uniforme de los Atléticos, con quienes promedió .238 y remolcó 20 anotaciones. Pocos meses después, en marzo de este año, tuvo el orgullo de representar a su país en el Clásico Mundial de Béisbol, siendo este uno de sus últimos torneos oficiales.

Gio Urshela se despide de las Grandes Ligas con un respetable promedio de bateo de por vida de .270, 73 jonrones y la satisfacción de haber cumplido el sueño de brillar en el escenario más exigente del deporte.