MLB: Estos son los líderes de pitcheo tras ocho semanas de acción

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Ya se cumplieron las primeras ocho semanas de la temporada 2026 en el mejor beisbol del mundo y uno de los aspectos más llamativos ha sido cómo ha deslumbrado el pitcheo. Por ende, chequearemos qué lanzadores lideran ambas ligas.

Un dato curioso es que, aunque Shohei Ohtani está siendo el lanzador más dominante de las Grandes Ligas en este momento, no cuenta con las salidas suficientes para estar considerado entre los líderes; de ser así, estuviera en el top.

Hasta el momento, los brazos se han visto ligeramente mejor en el nuevo circuito, siendo tres de ellos los mejores en porcentaje de carreras limpias a nivel general.

Top 3 de efectividad en la Americana:

Cam Schitller (Yankees de Nueva York): 1.32 Nick Martínez (Rays de Tampa Bay): 1.51 Davis Martín (Medias Blancas de Chicago): 1.61.

Top 3 de efectividad en la Nacional:

Christopher Sánchez (Phillies de Philadelphia): 1.82 Chase Burns (Rojos de Cincinnati): 1.87 Chris Sale (Bravos de Atlanta): 1.96.

Lo mejor respecto a estos nombres es que la mayoría se están dando a conocer en esta temporada. Está un Cam Schitller que ha cumplido las expectativas de lo que se esperaba de él antes de iniciar la campaña y, por la Nacional, un Chase Burns que se está codeando con los grandes de ese circuito, por mencionar solamente algunos.

Aparte de Ohtani, otros nombres llamativos que no resaltan en el liderato de efectividad son los de los dos Cy Young de la zafra anterior. Paul Skenes tiene un porcentaje de carreras limpias de 2.62 y Tarik Skubal, ganador en dos zafras consecutivas, se encuentra actualmente en la lista de lesionados, pero antes de salir del roster tenía una efectividad de 2.70.

¿Cuál ha sido el lanzador venezolano más efectivo tras las primeras ocho semanas?

Si bien Ranger Suárez y Jesús Luzardo han tenido presentaciones memorables, cuando se habla de consistencia, quien se ha visto ampliamente mejor es Eduardo Rodríguez, quien está encaminado a tener su mejor campaña en Las Mayores con un porcentaje de carreras limpias de apenas 2.53, dentro del top 10 de la Liga Nacional.

En cuanto a los relevistas, el que se ha visto más dominante, hasta el momento, es Robert Suárez y, tras su regreso de la lesión, Daniel Palencia también está haciendo un buen trabajo como taponero de Cachorros.