Vea los resultados de la jornada de este domingo 17 de mayo

Finaliza una semana más del mejor beisbol del mundo. A continuación de te dejamos los resultados de cada uno de los encuentros de este domingo 17 de mayo.
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Resultados de la MLB:
- Azulejos de Toronto 4-1 Tigres de Detroit
- Reales de Kansas City 2-0 Cardenales de San Luis
- Cascabeles de Arizona 8-6 Rockies de Colorado
- Phillies de Philadelphia 6-0 Piratas de Pittsburgh
- Orioles de Baltimore 7-3 Nacionales de Washington
- Marlins de Miami 3-6 Rays de Tampa Bay
- Rojos de Cincinnati 3-10 Guardianes de Cleveland
- Cerveceros de Milwaukee 4-5 Mellizos de Minnesota
- Cachorros de Chicago 8-9 Medias Blancas de Chicago
- Rangers de Texas 8-0 Astros de Houston
- Medias Rojas de Boston 1-8 Bravos de Atlanta
- Padres de San Diego 8-3 Marineros de Seattle
- Yankees de Nueva York 6-7 Mets de Nueva York
- Dodgers de Los Angeles 10-1 Angelinos de Anaheim
- Gigantes de San Francisco 10-1 Atléticos de Oakland.