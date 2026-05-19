Récord centenario: los Mets logran una entrada histórica de diez carreras en Washington

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Los Mets de Nueva York protagonizaron una noche que difícilmente olvidarán. En una electrizante victoria de 16-7 sobre los Nacionales de Washington, la ofensiva neoyorquina no solo aseguró el triunfo, sino que escribió su nombre en los libros de récords de las Grandes Ligas: fueron el primer equipo de la Liga Nacional en anotar al menos 10 carreras en una sola entrada extra desde 1919, cuando los Rojos de Cincinnati lograron la misma cifra en la 13.ª entrada ante Brooklyn.

El escenario fue la duodécima entrada, un episodio que comenzó a inclinarse a favor de los Mets gracias al sencillo productor de Carson Benge, quien aprovechó un error del relevista Paxton Schultz para romper el empate. A partir de ahí, la ofensiva de Nueva York se volvió imparable, sumando una decena de anotaciones que sentenciaron cualquier esperanza de remontada para los Nacionales.

Maestros del drama en entradas extra

Más allá del récord, esta victoria subraya el excelente momento que atraviesan los Mets en situaciones de alta presión. Con este triunfo, Nueva York mejoró su récord a 6-4 en juegos de entradas extra, consolidándose como el equipo que más partidos de este tipo ha disputado en la actual temporada de las Grandes Ligas.

Carson Benge se ha erigido como el protagonista absoluto en estas instancias: el joven jardinero ha sido el autor del batazo decisivo en tres de las victorias que los Mets han cosechado en episodios adicionales. Este sello de resiliencia ha sido clave para un equipo que, tras un inicio de campaña titubeante, ahora presume una racha positiva de seis triunfos en sus últimos siete compromisos.

Un colapso defensivo y una ofensiva letal

El partido fue un subibaja de emociones. Si bien los Nacionales se mantuvieron en la pelea durante gran parte del encuentro, su falta de precisión defensiva les pasó factura: cometieron cuatro errores y dejaron a 19 corredores esperando ser remolcados, una estadística dolorosa que refleja sus oportunidades perdidas.

La presión sobre Washington fue tal que, en el caótico duodécimo capítulo, el mánager se vio obligado a realizar cambios inusuales, enviando al jugador de cuadro Jorbit Vivas al montículo y moviendo al bateador designado José Tena al campo defensivo. Ante Vivas, la ofensiva visitante no tuvo piedad: AJ Ewing conectó un sencillo productor y Benge amplió la herida con un doblete de dos carreras, terminando de demoler la resistencia local.

El impulso previo al estallido

El camino hacia la victoria estuvo marcado por chispazos de poder. Brett Baty encendió las alarmas de los locales con un cuadrangular de 451 pies en la cuarta entrada que terminó perdiéndose en la zona de visión del bateador en el jardín central, mientras que Bo Bichette también aportó un vuelacercas.

Por otro lado, el relevo de los Mets cumplió con creces. Huascar Brazobán (3-1) fue fundamental al rescatar una situación crítica con las bases llenas y un solo out en la décima entrada, manteniendo vivo el partido para que, finalmente, el equipo lograra imponer su ley en el duodécimo inning.