MLB: Carlos Mendoza y los Mets reciben noticias alentadoras sobre Francisco Lindor

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Francisco Lindor podría tener un retorno más temprano que tarde con New York Mets en la presente temporada de las Grandes Ligas. El puertorriqueño abandonó las acciones cuando estaba consolidando su mejor versión en el diamante, por lo que representaría una agradable dentro de la franquicia.

La tropa dirigida por Carlos Mendoza mantiene el optimismo con respecto a la recuperación de su campocorto estrella, quien actualmente se encuentra fuera de acción debido a una lesión en la pantorrilla. Dentro de la organización existe la esperanza de que el boricua pueda volver a los terrenos en aproximadamente un mes, aunque el cuerpo médico y la directiva han preferido no fijar una fecha exacta para su regreso y seguir evaluando su evolución día a día, de acuerdo con el reporte de Jon Heyman.

En ese caso, el pelotero boricua tendrá reaparecer en la vigente campaña en el inicio de una serie de tres encuentros como visitante contra Philadelphia Phillies. Antes de que saliera por lesión, el torpedero se encontraba bateando para .360, dos jonrones, cinco remolcadas, cuatro anotadas, nueve hits, .385 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .640 en los últimos siete desafíos.

Panorama incierto con Jorge Polanco y Luis Robert Jr.

La ausencia de Lindor representa una baja importante para los Mets, tanto por su producción ofensiva como por su liderazgo defensivo. Más allá de que Juan Soto es el mejor pagado dentro de la franquicia, el experimentado infielder es el principal referente siendo el capitán de la novena.

Mientras tanto, el equipo también sigue pendiente de la situación física de otros jugadores como Jorge Polanco y Luis Robert Jr., quienes por ahora no cuentan con un cronograma definido para volver a la actividad, manteniendo incertidumbre en torno a sus respectivas recuperaciones.