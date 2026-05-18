MLB: Conoce a los mejores jugadores ofensivos de la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

El curso de la temporada 2026 de las Grandes Ligas avanza y las maderas de los principales bateadores del negocio muestran un ritmo arrollador. El equilibrio entre los bateadores de fuerza de largo metraje y aquellos que apuestan por el contacto constante mantiene una batalla intensa en cada departamento.

A continuación, se detallan los jugadores que comandan las principales categorías ofensivas en lo que va del año.

Cuadrangulares

El poder de largo alcance está en manos del zurdo de los Phillies, quien ha sacado una ventaja considerable con respecto al resto de paleadores de la Liga Nacional.

Kyle Schwarber: 20

Matt Olson: 14

Drake Baldwin: 13

Jordan Walker: 13

Bryce Harper: 12

Carreras Impulsadas

Andy Pages: 41

Liam Hicks: 40

CJ Abrams: 38

Drake Baldwin: 38

Kyle Schwarber: 36

Promedio de Bateo

El contacto y la consistencia en el cajón de bateo sostienen porcentajes elevados en la lucha por el liderato de bateo. El venezolano Ildemaro Vargas gracias a su racha de 27 juegos dando hit, se pelea el titulo de bateo junto a Luis Arráez.

Otto López: .344

Ildemaro Vargas: .333

Brandon Marsh: .329

Luis Arráez: .328

Troy Johnston: .321

OPS

La combinación de embasarse y batear con fuerza consagra a los jugadores con mayor impacto integral en el juego.