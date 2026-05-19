MLB: Mira los choques pautados para este martes 19 de mayo

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La "mesa está servida" para que se lleve a cabo una nueva jornada del mejor beisbol del mundo este martes, 19 de mayo y por lo tanto, chequearemos qué desafíos se llevarán a cabo en esta ocasión.

Los choques empiezan a las 4:00 p.m. (hora venezolana y justamente lanzarán cuatro criollos en esta jornada: Martín Pérez, Keider Montero, Jesús Luzardo y Ranger Suárez.

Juegos para hoy en la MLB

- Bravos de Atlanta (Martín Pérez) vs Marlins de Miami (Braxton Garrett) 4:10 p.m.

- Orioles de Baltimore (Kyle Bradish) vs Rays de Tampa Bay (Griffin Jax) 6:40 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Chase Burns) vs Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) 6:40 p.m.

- Guardianes de Cleveland (Parker Messick) vs Tigres de Detroit (Keider Montero) 6:40 p.m.

- Mets de Nueva York (Nolan McLean) vs Nacionales de Washington (Foster Griffin) 6:45 p.m.

- Azulejos de Toronto (Dylan Cease) vs Yankees de Nueva York (Will Warren) 7:05 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Ranger Suárez) vs Reales de Kansas City (Bailey Falter) 7:40 p.m.

- Astros de Houston (Lance McCullers) vs Mellizos de Minnesota (Zebby Matthews) 7:40 p.m

- Cerveceros de Milwaukee (Jacob Misiorowski) vs Cachorros de Chicago (Ben Foster) 7:40 p.m.

- Piratas de Pittsburgh (Micth Keller) vs Cardenales de San Luis (Matthew Liberatore) 7:45 p.m.

- Rangers de Texas (Kumar Rocker) vs Rockies de Colorado (Sammy Peralta) 8:40 p.m.

- Atléticos de Oakland (Jacob López) vs Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) 9:38 p.m.

- Medias Blancas de Chicago (Anthony Kai) vs Marineros de Seattle (Bryce Miller) 9:40 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Emmet Sheehan) vs Padres de San Diego (Griffin Canning) 9:40 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Landen Roupp) vs Cascabeles de Arizona (Ryne Nelson) 9:40 p.m.